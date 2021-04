COMASCO – I carabinieri della Compagnia di Cantù, compiendo verifiche circa la regolarità dei requisiti del reddito di cittadinanza, con i militari della stazione di Fino Mornasco ed in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del lavoro di Como, hanno denunciato a piede libero 6 cittadini di nazionalità romena, di 33 anni, 35 anni, 47 anni, 28 anni, 25 anni e 45 anni, tutti in Italia senza fissa dimora, poiché responsabili delle violazioni in materia di disposizioni per l’erogazione del reddito di cittadinanza.

L’indagine ha permesso di accertare che i sei stranieri, nel mese di febbraio 2021, hanno compiuto delle tentate truffe in danno dello Stato negli uffici postali di Cassina Rizzardi e Luisago. Per mezzo di istanze con dichiarazioni mendaci circa requisiti necessari per aggirare la norma, avevano infatti cercato, in modo fraudolento, di ottenere l’erogazione del reddito di cittadinanza.

E’ l’ennesimo intervento di questi genere che viene compiuto dai carabinieri, nella zona.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul teritorio)

