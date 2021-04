LIMBIATE – E’ stata siglata ieri 8 aprile la convenzione tra Ats Brianza e l’amministrazione limbiatese per l’apertura dell’hub vaccinale allestito al palazzetto del centro sportivo di via Tolstoj.

La data stabilita per l’avvio delle dieci linee vaccinali a Limbiate è quella di lunedì 19 aprile, quando i nati nel periodo compreso tra il 1951 e il 1942 potranno ricevere la prima dose del vaccino anti-covid.

Il centro limbiatese, che è punto di riferimento per i residenti in città ma anche per coloro che abitano nei comuni limitrofi, è già stato scelto da più di 4500 persone che, dallo scorso 2 aprile, hanno selezionato questa struttura in fase di prenotazione. Sul portale di Poste Italiane, dove vengono gestite le prenotazioni per i lombardi, è possibile scegliere l’hub vaccinale più comodo, ma, poiché l’area che viene coperta dal centro di via Tolstoj è vasta, è possibile che gli slot siano tutti pieni e che qualche limbiatese venga destinato ad altre sedi. Questa incongruenza è già stata segnalata da alcuni cittadini, che non hanno proseguito con la prenotazione non trovando indicata la “scelta locale”: il consiglio è però quello di prenotarsi comunque e di farsi vaccinare anche fuori comune, perché gli slot limbiatesi potrebbero essere già tutti occupati e quindi indisponibili fino all’attivazione delle prenotazioni per nuova fascia d’età.

