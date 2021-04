SARONNO – Vola oltreoceano la Nazionale italiana di softball che proseguirà la propria preparazione, dopo i raduni a Pescara e nel Friuli Venezia-Giulia, negli Stati Uniti, più precisamente presso il Jackie Robinson Complex di Vero Beach e Fort Myers, Florida dal 13 al 29 aprile. La trasferta americana sarà la prima uscita ufficiale da ct per Federico Pizzolini che, preso l’incarico dopo la dipartita di Enrico Obletter, ha dovuto seguire a distanza il raduno friulano a causa della positività al Covid-19. Ora guarito, il manager Pizzolini potrà guidare sul campo la preparazione della squadra in vista del campionato europeo di casa a fine giugno ed i Giochi olimpici in luglio.

Il programma della trasferta in Florida prevederà incontri amichevoli contro Stati Uniti e Canada per permettere alle azzurre di confrontarsi contro avversarie che si troveranno poi di fronte a Tokyo. Le atlete convocate e lo staff si troveranno l’11 aprile per l’esecuzione dei tamponi molecolari, poi partiranno il 13 aprile dall’aeroporto di Malpensa alla volta degli Stati Uniti. Il rientro in patria è previsto per il 29 aprile. Di seguito l’elenco delle convocate:

Cognome Nome POS B T 1 Abacherli Brittany IF R R 2 Brandi Priscilla IF R R 3 Cacciamani Ilaria P R R 4 Cecchetti Greta P R R 5 Sheldon Melany IF R R 6 Gasparotto Marta C/IF R R 7 Longhi Giulia IF R R 8 Grifagno Elisa IF R R 9 Lacatena Alexia P R R 10 Marrone Fabrizia OF L R 11 Nicolini Alice P L L 12 Ricchi Beatrice OF R R 13 Torre Silvia IF R R 14 Vigna Laura OF L L 15 Piancastelli Erika C/OF R R

A queste si aggiungeranno Amanda Fama, Andrea Filler, Andrea Howard ed Emily Carosone, attualmente già negli Stati Uniti e che raggiungeranno il gruppo squadra in loco. Della Rheavendors c’è dunque Melany Sheldon, dell’Inox Team Saronno Brittany Albacherli, Priscilla Brandi, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini e Andrea Filler.

Staff Cognome Nome Ruolo 1 Pizzolini Federico Manager 2 Palermi Giovanna Coach 3 La Rosa Zequeira Julio Andres Coach 4 Brusa Giulio Coach 5 Paolini Elio Fisioterapista 6 Hernandez Ulisse Fisioterapista 7 Butta Alessandro Medico federale 8 Venturini Claudia Team manager 9 Ambrouso Francesca Preparatore atletico

(foto archivio: Melany Sheldon della Rheavendors Caronno)

09042021