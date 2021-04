SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione culturale La Rivincita relativa alla giornata degli abbracci, che cade il 9 aprile.

Oggi 9 aprile, si festeggia a Saronno la giornata “Regaliamoci gli abbracci”, fortemente voluta da “La Rivincita”, associazione culturale, ambientale e ricreativa e dedicata alle categorie

“più fragili”.

La presidente, Carmen Federico, focalizza l’attenzione sull’essenza, sul fondamento, di questa iniziativa, tesa a favorire l’integrazione delle categorie “fragili” e dunque a sensibilizzare

i cittadini saronnesi ad abbattere il muro della “diversità” che è da valorizzare e non da temere.

L’ufficio Cultura, nella persona della vicesindaca e assessore alla Cultura Laura Succi, ha accolto la richiesta di patrocinio che ha prontamente condiviso con sensibilità, solidarietà e vicinanza ai cittadini saronnesi.

Altresì Lilla Nigro, cittadina saronnese e associata a La Rivincita, molto attiva nel campo del volontariato da oltre dieci anni, ha supportato e voluto energicamente che fosse istituita questa giornata, realizzando così il suo sogno più grande e coinvolgendo anche i giovani e gli educatori della Fondazione Cls Onlus il cui Presidente, Pasqualino Cau, ha espresso la propria solidarietà condividendo le logiche che persegue La Rivincita e riscontrandone grande sintonia con la propria mission, che rispecchia i valori morali della stessa Fondazione Cls.

La Rivincita ringrazia la Tipografia Caregnato con sede a Gerenzano, che ha realizzato il logo dell’iniziativa, cristallizzandone il significato oltremodo trascurabile sul piano sociale, e il noto artista Fabrizio Vendramin che ha voluto contribuire con un suo dipinto, “L’abbraccio è un bel posto in cui abitare”, acrilico su tela “tonda” perché: “il cerchio della vita è l’anello stretto che ci tiene prigionieri; è un palcoscenico magico in cui accadono solo cose vere”.

Quest’anno saranno solo abbracci virtuali e sarà pubblicato sulla pagina Facebook dedicata de La Rivincita un video clip realizzato in collaborazione con gli educatori della Fondazione Cls, ma

quando sarà possibile ovviamente, si andrà per le strade Saronno in ricordo di un nostro concittadino venuto a mancare proprio il 9 aprile 2020, nel periodo del lockdown laddove “chi

era già fragile, oggi lo è di più”.

(in foto: la locandina della Giornata degli abbracci)

09042021