CASTIGLIONE OLONA – Incendio scampato nella giornata di ieri a Castiglione Olona: l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e risolutivo.

Durante il pattugliamento del territorio lungo la Varesina, i militari della stazione di Castiglione Olona scorgevano del fumo nero proveniente dal centro abitato e, con più si avvicinavano, accertavano che proveniva dal balcone di un appartamento. I condomini erano già in allerta e riferivano della presenza di un’anziana signora all’interno dell’abitazione. Insieme a operatori della Protezione civile e della Polizia locale, gli uomini dell’Arma hanno avuto accesso all’appartamento sfondando una porta finestra del balcone del primo piano e, all’interno dell’appartamento già invaso dal fumo, rintracciavano l’anziana donna nel bagno: non si era accorta di nulla e non riportava ferite. Dopo averla accompagnata all’esterno in sicurezza, i vigili del fuoco intervenivano per spegnere le fiamme.

09042021

(foto archivio)