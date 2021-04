Promosso a Como: Luigi Tapiglia dopo 24 anni lascia i carabinieri di Saronno

SARONNO – Volto “storico” del comando carabinieri di Saronno, Luigi Tapiglia dopo 24 anni nella città degli amaretti è diventato brigadiere ed è entrato ora in servizio al Nucleo radiomobile di Como. Per Tapiglia, dunque, una nuova avventura professionale. Era diventato carabiniere nel 1991, subito dopo essersi diplomato, spostandosi da Campobasso a Gela per il corso dell’Arma. Poi il passaggio a Milano e quindi presto il passaggio alla Compagnia di Rho, fra la stazione ed il Nucleo radiomobile. Nel 1997 l’arrivo a Saronno, sempre nel Nucleo operativo radiomobile, dove ha poi sempre svolto servizio a parte di un breve periodo in Molise.

In questi anni Tapiglia è stato in prima linea in molte delle principali operazioni che hanno visto impegnati i militari della Compagnia saronnese, sul fronte della lotta alla criminalità.

(foto: Luigi Tapiglia, volto arcinoto ai saronnesi per il suo lungo servizio sulle pattuglie del Nucleo operativo radiomobile del comando di Saronno)

09042021