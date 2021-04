SARONNO – A farlo volare non era la magia della lampada come nel celebre film Disney ispirato al racconto del “Le mille e una notte” ma più semplicemente il vento. Comunque è riuscito a catturare la curiosità degli automobilisti di passaggio.

Il riferimento va al rotolo con due metri di tappeto che ha “preso vita” mercoledì pomeriggio in viale Lombardia. Poco dopo le 17,30 in mezzo al traffico un rotolo di due metri di tappeto è caduto da un camion che stava percorrendo viale Lombardia. E’ finito sulla carreggiata, nell’ultimo tratto della Saronno – Monza nei pressi sul cavalcavia della ferrovia e complice il vento ha continuato a svolazzare.

Un bel problema per gli automobilisti sia i primi che l’hanno visto rotolare giù dal camion sia quelli che se lo sono trovato sulla sede stradale. Non a caso in molti hanno contattato la polizia locale per un rapido intervento che evitasse incidenti e conseguenze. La pattuglia di turno è arrivata sul posto ha recuperato il rotolo e l’ha portato in comando in attesa che il legittimo proprietario recuperi il suo “tappeto volante”.

