Vaccinazioni, la suocera di Bocedi attende la chiamata: “Non scordiamoci gli anziani come Andreina”

SARONNO – “Andreina , il 14 di aprile è il tuo compleanno . Sulla torta metteremo in bellavista 94 candeline. Cara Andreina cosa ci vuoi fare, purtroppo non sei famosa come la nonna di Fedez, a lei è bastato un appello di Chiara Ferragni sui social” ed ecco subito il vaccino! Eppure tu cara Andreina, nata nel 1927, hai lo stesso diritto. Ecco perchè lo chiedo pubblicamente: per te e per tutte quelle persone fragili che voce non hanno”. A parlare Paolo Bocedi, saronnese, presidente dell’associazione nazionale anti-racket ed anti-usura, Sos Italia libera.

Dice Bocedi: “Lo chiedo al sindaco della città di Saronno, Augusto Airoldi, e alle attuali autorità compenti di Regione Lombardia . “Care autorità competenti, non dimenticatevi di Andreina, mia suocera, che ha 94 anni” . Inutile ricordarvi che il virus che causa il covid-19 è molto pericoloso soprattutto per gli anziani. Resto in attesa di un vostro fattivo interessamento. Molte grazie!”