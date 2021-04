SARONNO – Sono diverse le testimonianze e i commenti arrivate in queste ore alla redazione de ilSaronno di saronnesi over 70 che hanno prenotato la propria vaccinazione anticovid. C’è stata però una sorpresa che ha reso decisamente amara l’operazione “l’impossibilità di scegliere l’hub vaccinale cittadino” ossia quello allestito dall’Amministrazione comunale nell’ex Pizzigoni di via Parini.

“La prenotazione per me ed altri sei conoscenti, tutti dimoranti a Saronno, non è stata positiva – spiega una lettrice de ilSaronno – Ci rimandano a centri vaccinali di Milano Fiera invece che all’hub vaccinale dell’ex Pizzigoni a Saronno. Non è un lamento. Solo una constatazione: è vero che è maggiore il beneficio del disagio ma davamo per scontato la vaccinazione a Saronno viste anche le problematiche e le segnalazioni per quelle a Lurate Caccivio“.

Tanti i settantenni saronnesi che si sono trovati nelle stesse condizioni: “La prenotazione online di regione Lombardia non mostra, tra le scelte possibili, l’hub di Saronno. Mi è stato proposto solo ed esclusivamente Milano e uno a Limbiate”. E c’è anche chi ha, per il momento, deciso di desistere nella speranza di trovare un’altra soluzione: “Vorrei sapere come fare per prenotarmi per andare a Saronno a fare il vaccino perchè ho provato a prenotarmi sul portale delle poste e mi manda a Milano ma io abitando a Uboldo preferirei andare all’ex Pizzigoni”.

