SARONNO – L’appello arriva a poche ore dal taglio del nastro dell’hub saronnese e dopo le difficoltà degli over 80 alle prese con gli spostamenti tra i centri vaccinali e l’amarezza degli over 70 impossibilitati a prenotarsi nell’hub saronnese.

IlSaronno dà voce all’appello di una saronnese che fa parte delle categorie estremamente fragili che dovrebbe avere la precedenza.

Sono una saronnese e vorrei segnalare che oggi non è stato possibile prenotare il vaccino per persone estremamente fragili nonostante fosse stato annunciato dalla Regione. Inoltre la vaccinazione per questa categoria avrebbe dovuto avere la priorità contemporaneamente agli ultraottantenni. Potreste, cortesemente, approfondirne le ragioni? E davvero sconcertante constatare che il piano vaccinale non viene attuato come dovrebbe essere. Domani ci sarà l’inaugurazione del centro saronnese chissà se si riuscirà ad avere chiarimenti per una sollecita programmazione del vaccino per questa trascurata categoria. Ringrazio per l’attenzione e confido che riusciate ad affrontare l’argomento comunicando informazioni utili a molte persone. Grazie, buonasera.

10042021