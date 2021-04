SARONNO – Tutti negativi al tampone anti-covid, previsto dai protocolli sanitari il giorno prima della partita, e dunque oggi alle 19 andrà regolarmente in scena al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo la gara fra i padroni di casa dell’Az Robur Saronno del coach Tato Grassi e Conforama Varese academy, sfida al vertice visto che i saronnesi sono primi (con Gallarate) ed i varesini veleggiano al secondo posto della classifica, nel girone C della C Gold lombarda. Si gioca, per le norme contro la diffusione del coronavirus, anche stavolta a porte chiuse, ed in questa occasione l’incontro non sarà trasmesso in diretta sui social.

E’ la settima giornata di andata. Altri incontri: Milano3-7 Laghi Gazzada (alle 18.30), Valceresio Arcisate-Gallarate (alle 21) e chiude il programma Mortara-Knights Legnano (alle 18). Classifica: Az Robur Saronno e Gallarate 8 punti, Knights Legnano, Milano3 e Varese academy 6, 7 Laghi Gazzada 4, Valceresio Arcisate e Expo Inox Mortara 2.

Nel turno infrasettimanale era giunta la prima sconfitta stagione per Saronno, a Gazzada.

(foto: un momento della sfida infrasettimanale fra Gazzada e Saronno, al centro l’allenatore roburino Tato Grassi)

