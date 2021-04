Basket C Gold: la capolista Az Saronno schianta anche Varese

SARONNO – Capolista travolgente: l’Az Robur Saronno – dopo il passo falso infrasettimanale a Gavirate – è subito tornata alla vittoria, nel tardo pomeriggio di sabato battendo il malcapitato Varese academy. Al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, per la 7′ giornata del girone C di C Gold, è finita con un eloquente 95-77.

Monologo saronnese – E’ stato un monologo saronnese con i ragazzi del coach Tato Grassi sempre avanti e che si sono concessi qualche “distrazione” soltanto a gara virtualmente già chiusa, per via dell’ampio vantaggio accumulato nella prima metà dell’incontro. A livello di singoli, chi ha fatto più punti di tutti nel Saronno è stato Fusella (20 punti) seguito da Politi (15) e Pellegrini (13); sull’altro fronte fra i varesini in luce Virginio e Marchiaro Fiore (19 punti entrambi). L’Az Saronno si conferma dunque al vertice della graduatoria.

Come sempre da inizio stagione, si è giocato a porte chiuse, per l’emergenza coronavirus.

(foto archivio: azione di gioco durante un precedente match dell’Az Saronno al palasport del centro giovanile di via Colombo)

