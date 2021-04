Ceriano Laghetto, nelle scuole riaprono i cantieri. Progetti per oltre 1 milione e mezzo di euro

CERIANO LAGHETTO – Tre progetti distinti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti dal Ministero dell’Istruzione e da Regione Lombardia riguardano le scuole di Ceriano Laghetto.

Il primo, più consistente, per circa 850mila euro, riguarda un intervento per l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado, il secondo per circa 350.000 euro riguarda l’ampliamento della scuola primaria, dove si investiranno anche ulteriori 430.000 euro di cui 100.000 euro con risorse proprie, per la trasformazione dell’abitazione del custode in aule didattiche e per opere di efficientamento energetico dell’intero edificio.

Gli interventi sono inclusi nel Dup (il “Documento unico di programmazione” che tutti i Comuni sono chiamati a predisporre) e nel Piano triennale delle opere pubbliche, che tracciano il percorso che intende affrontare l’Amministrazione comunale nei prossimi mesi ed anni sul fronte degli investimenti, con una marcata attenzione agli edifici scolastici, nel solco di un impegno che prosegue ormai da diversi anni in questa direzione.

(foto: un cantiere in una scuola di Ceriano Laghetto)

10042021