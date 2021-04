Hub vaccinale: taglio del nastro: la diretta

SARONNO – E’ prevista oggi alle 11 l’inaugurazione del Centro vaccinale di Saronno, che sarà aperto da lunedì 12 aprile per le vaccinazioni anti-covid.

Nel rispetto delle normative di sicurezza, il sindaco Augusto Airoldi e la sua Amministrazione comunale daranno simbolicamente il via a quella che sarà la fase di vaccinazione massiva e che “ci consentirà di dare una svolta importante nella lotta che da oltre un anno ci vede in campo contro la pandemia”. Insieme alle autorità civili e militari e ai volontari, saranno presenti il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il coordinatore del comitato tecnico di sorveglianza Covid-19 di Ats Insubria Marco Magrini, i medici e gli infermieri, da sempre in prima linea in questa battaglia.

Un taglio del nastro al centro del confronto politico delle ultime ore con la stoccata di Emanuele Monti che ha rimarcato come l’Amministrazione saronnesi “usi l’hub per una campagna denigratoria nei confronti della Regione” e sottolineando come malgrado il suo personale interessamento “non sia nemmeno stato invitato al taglio del nastro”.

