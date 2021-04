Incendio sul tetto di una villetta a Gerenzano, arrivano i pompieri

GERENZANO – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, l’altro giorno alle 15, a spegnere l’incendio che si era sviluppato sul tetto di una villetta di via Foscolo a Gerenzano: all’origine di tutto vi sarebbe stato un malfunziomento della canna fumaria. Scattato l’allarme i pompieri sono arrivati molto rapidamente e questa tempestività di intervento ha consentito di ridurre al minimo i danni materiali, che sono da quantificare con precisione.

Ma in zona non sono mancati istanti di concitazione: diversi cittadini si sono soffermati nei pressi per cercare di capire cosa stesse accadendo. In questo periodo, anche per le particolari condizioni meteorologiche, diverse volte Regione Lombardia ha diramato l’allerta per la possibilità di incendi; allarme che è rientrato proprio nella giornata di ieri, a fronte della previsione dell’arrivo di qualche pioggia, soprattutto a partire da domenica.

(foto archivio: vigili del fuoco all’opera sul tetto di una abitazione per un precedente, simile intervento)

