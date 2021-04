LIMBIATE – Sono state installate in questi giorni tre nuove strutture per praticare ginnastica all’aperto nei parchi di Villa Mella, via Gargano e via Fiume.

“Le nuove attrezzature servono per allenarsi a corpo libero, cioè eseguendo movimenti che utilizzano il peso corporeo come unica resistenza. Questo sport ha origini antichissime e viene utilizzato dalle squadre sportive e nelle scuole come mezzo di “educazione fisica” grazie alla sua capacità di aumentare la coesione e la disciplina di gruppo – rilevano i responsabili del Comune – Le aree fitness di questo tipo, specialmente in luoghi aperti come i parchi, sono sempre più diffuse”. Proseguono dal palazzo comunale: “L’Amministrazione civica ha intravisto la possibilità di offrire, soprattutto ai più giovani, luoghi specifici dove ritrovarsi e costruire insieme una rete sociale improntata all’attività sportiva e al benessere fisico”.

(foto: una delle strutture per il fitness che sono state posizionate nei parchi pubblici di Limbiate dall’Amministrazione civica)

10042021