MISINTO – E’ Francesca Piuri la nuova presidente del corpo musicale “Puccini” di Misinto: lo era suo padre Bruno, che l’estate scorsa era rimasto vittima dell’aggressione di un vicino di casa ed aveva perso la vita.

La banda del paese ha rinnovato l’intero direttivo: oltre a Francesca, nella “squadra” ci sono Gianna Bandiera, Giovanna Cattaneo, Federica Cuzzolin, Patrizia Riva, Gianfranco Colombo, Alessanfro Brenna, Graziano Rulu, Giorgio Dubini e Luca Monti. L’incarico di cassiere è stato affidato a Cuzzolin, quello di segretario a Dubini, quello di vicepresidente a Colombo. Mentre per la direzione artistica è arrivato Anthony Marotta. Per i musicisti locali la speranza, superata l’emergenza coronavirus, è di tornare presto ad esibirsi in paese e non solo.

“Siamo orgogliosi di ufficializzare e di dare il benvenuto alla nostra nuova presidente Francesca Piuri. A lei tutto il nostro incoraggiamento e supporto per questa nuova avventura” dicono dal corpo musicale.

(foto: alcuni dei membri del corpo musicale “Puccini” di Misinto)

10042021