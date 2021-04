SARONNO – Presenti in piazza Libertà ma collegati con dirette ed interventi a livello nazionale gli attivisti della Società della Cura del Saronnese hanno rimarcato diverse istanze locali, nazionali e internazionali.

Partiamo da Saronno dove il gruppo è in prima linea per la battaglia per l’ospedale cittadino (un po’ sopita per effetto dei riflettori accesi sul tema delle vaccinazioni) chiaro l’appello all’Amministrazione e in particolare al primo cittadino: “Al sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, portavoce dei 19, chiediamo inoltre – come fatto ormai tre settimane fa – di avviare senza indugio il percorso pubblico e partecipativo per la ricostruzione del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio, prendendo spunto dalle esperienze, anche lombarde, già esistenti, per riavvicinare ai cittadini quei servizi che non solo in pandemia, ma anche quando finirà, potranno prevenire nuove tragedie e garantire quella sanità pubblica, universale, preventiva, di qualità che prevede l’articolo 32 della Costituzione”.

C’è poi un appello mondiale: “Chiediamo che nessun profitto debba essere fatto sulla pandemia. Lo facciamo con una firma, anzi con un milione, da almeno sette Paesi, grazie all’iniziativa dei Cittadini Europei “No profit on pandemic”. Si firma on line su noprofitonpandemic.eu/it.

Tra le istanze del gruppo anche un affondo sulla gestione della Sanità di Regione Lombardia: “Il governo commissari la sanità lombarda, per lo meno incapace se non addirittura colpevole di mala gestione della pandemia dal primo giorno a oggi. Lo chiedono da un anno 100mila lombardi. Si abbia il coraggio, da parte di Palazzo Chigi, di respingere quella che sarà una finta revisione della legge sanitaria regionale vigente (23/2015, cd. “Legge Maroni”), i cui pessimi annunci riguardano anche l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona, di cui Saronno fa parte, con la volontà di confermare (peraltro attingendo a budget non realistici) l’ospedale unico di Busto e Gallarate”.