LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – E’ arrivato il giorno dell’Eccellenza: dopo lo stop, i rinvii e le discussioni oggi è il giorno della ripresa del campionato. Anzi, dell’inizio visto che la stagione è stata rimodulata con 3 gironi lombardi. In zona vi prendono parte Ardor Lazzate e la Varesina di Venegono Superiore, entrambe inserite nel girone A. Fischio d’inizio per tutte alle 15.30, ed i riflettori sono puntati proprio sulla Varesina che ospita il Gavirate, una sfida fra due delle formazioni che vengono considerate come fra le principali pretendenti al primo posto.

Ma attenzione anche all’Ardor Lazzate “regina” del mercato, che si è molto rinforzata con tanti inserimenti anche di esperienza: se la vedrà oggi in trasferta con la Castanese; un primo esame per mettersi alla prova e saggiare le proprie potenzialità. In campo pure il Milano city dell’ex allenatore saronnese Antonio Aiello, che gioca in trasferta a Sesto Calende contro la Sestese. Tutte le gare si giocano a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.

Queste le gare di oggi: Base 96-Brianza Olginatese, Castanese-Ardor Lazzate, Sestese-Milano City, Varesina-Gavirate, Vergiatese-Pontelambrese. Riposa: Manara.

11042021