CARONNO PERTUSELLA – Domenica pomneriggio in casa contro il pericolante Vado, alla Caronnese basta la zampata di capitan Federico Corno: 1-0 con i rossoblù che possono continuare a sperare nell’obiettivo playoff mentre i liguri sono sempre più nei guai.

La cronaca – La prima occasione, al 10′, è della formazione ligure. Marietta di piedi respinge la conclusione dell’attaccante del Vado, Vignali, messo in movimento da Bacigalupo. La replica al 16′ quando capitan Corno non riesce a deviare su assist in area di Banfi. Nuovo sussulto allo scadere quando in una concitata azione offensiva Vignali del Vado finisce a terra in area di casa, l’arbitro concede solo un calcio d’angolo.

Nella ripresa al 8′ Siani prova a sorprendere il portiere ospite, che respinge. Ma per il gol bisogna aspettare il 26′ quando Corno, che riceve una palla prolungata di testa da Arcidiacono, ed al termine di una insistita azione caronnese nella tre quarti avversaria, entra in area, dribbla un paio di difensori e batte Luppi con un rasoterra: 1-0. Mentre al 42′ è Becerri che va vicino al raddoppio, ma Luppi devia in angolo la sua conclusione. Grandi proteste al 44′ quando Barbetta cade in area caronnese, l’arbitro ammonisce il giocatore ospite per simulazione.

Si è giocato a porte chiuse per le regole anti-covid.

Caronnese-Vado 1-0

CARONNESE: Marietta, Travaglini (32′ st Coghetto), Arcidiacono, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Putzolu, Banfi (37′ st Rocco), Siani (25′ st Boschetti), Corno, Calì (25′ st Becerri). A disposizione Angelina, Torin, Mzoughi, Yamba. All. Zullo.

VADO: Luppi, Lipani, Casazza L., Bernardini, Strumbo, Tissone, Vignali, Taddei, Pedalino (15′ st Sbarbati), Boiga, Bacigalupo (37′ st Dagnino). A disposizione Scatolini, Olivieri, Barbetta, D’Antoni, Alberto, Casazza A., Sacca. All. Francomacaro.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme (Gigliotti di Lamezia Terme e Scopelliti di Reggio Calabria).

Marcatore: 26′ st Corno (C).

(foto archivio: azione di gioco di capitan Federico Corno della Caronnese)

11042021