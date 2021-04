Caronno Pertusella: auto fuori strada, 16enne all’ospedale

CARONNO PERTUSELLA – E’ finito all’ospedale ma con lesioni non gravi: stiamo parlando di un ragazzo di 16 anni, che era a bordo di una vettura uscita di strada in via San Giuseppe a Caronno Pertusella, nella notte fra venerdì e sabato. L’intervento dei carabinieri, e di una ambulanza della Croce azzurra caronnese, è avvenuto alle 4.10: inizialmente il giovane è stato medicato sul posto, poi la decisione di trasportato con l’autolettiga al nosocomio di Legnano per tutti gli accertamenti medici del caso. Le sue condizioni non sono comunque assolumente apparse preoccupanti.

I militari dell’Arma, sul luogo del sinistro si sono portate diverse pattuglie, dopo avere compiuto nell’immediatezza tutti i rilievi del sinistro, stanno ora eseguendo i vari approfondimenti per chiarire con precisione la dinamica di quanto successo nel cuore della notte. Via San Giuseppe è una strada periferica nella zona industriale, vicino all’ex statale Varesina.

(foto archivio: un precedente intervento notturno dei carabinieri sulle strade del Saronnese)

