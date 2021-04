GROANE – Pochi i nuovi casi positivi a Coronavirus nelle Groane. Numeri in salita solo a Limbiate e Cesano Maderno, che registrano rispettivamente +13 e +9 positivi nell’arco delle ultime 24 ore.

Stop, invece, per Cogliate e Lazzate.

Ecco i dati positivi da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Limbiate 3.295 (3.282)

Cesano Maderno 3.674 (3.665)

Cogliate 781

Lazzate 696

Monza 10.322 (10.292)

Desio 3.829 (3.820)

Seregno 3.649 (3.643)

Lissone 3.947 (3.933)

Brugherio 3.096 (3.091)

Giussano 2.317 (2.310)

Oggi i dati regionali indicano per la zona altri +422 casi positivi al coronavirus. Nel Varesotto sono +112, nel Comasco +107 ed in Brianza +203.



Diminuiscono, in Lombardia, i numeri delle ospedalizzazioni per covid, ma i casi positivi al coronavirus restano tanti. Oggi quelli nuovi scoperti tramite i tamponi sono stati 2.302; i decessi +77.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

