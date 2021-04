VENEGONO SUPERIORE – Elisoccorso ieri in via Battisti a Venegono Superiore per soccorrere un ciclista colpito da un improvviso malore mentre pedalava lungo il rettilineo che è parallelo, seppur spostato di qualche chilometro, rispetto all’ex statale Varesina. Ad arrivare sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, quando erano le 11.30 e su segnalazione di alcuni passanti che indicavano la presenza di una persona che stava male. E’ stata fatta intervenire l’ambulanza del Sos di Malnate ed è sopraggiunta l’automedica proveniente da Varese ma viste le condizioni del paziente la decisione dei soccorritori è stata quella di richiedere il supporto anche del velivolo attrezzato per le urgenze mediche, che è atterrato nelle immediate vicinanze ed il cui equipaggio si è preso cura dell’uomo, del quale non sono state rese note età e luogo di residenza.

Il ciclista è stato quindi trasportato, con prognosi riservata, all’ospedale di Legnano, dove è stato ricoverato.

(foto archivio: l’elisoccorso in servizio nella zona)

11042021