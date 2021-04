MILANO – Gioia social per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che sulla propria pagina Facebook ha così festeggiato il successo (l’ennesimo in stagione) ottenuto ai danni della squadra giovanile del Consorzio Vero Volley, Il Viaggiator Goloso Milano: ” BIG WIN per i nostri campioni! Un 3-0 importante contro Viaggiator Goloso (MI) che ci consolida sempre primi in classifica, proiettati verso la fase playoff. Avanti così!”.

Il successo è arrivato dopo una partita combattuta soprattutto nel secondo set. Vinto il primo parziale con facilità 25-19, gli uomini di Gervasoni hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla gioventù della Vero Volley nella seconda frazione, chiusa 30-28 per i gialloblù. In discesa il terzo set, conquistato anch’esso con il punteggio di 25-21.

Dovendo ora osservare un turno di riposo nel weekend del 17-18 aprile, la Rossella ETS Caronno Pertusella tornerà a giocare tra le proprie mura amiche sabato 24 aprile alle ore 16:00 per affrontare la VBA Olimpia Sant’Antioco.