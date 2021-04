CARONNO PERTUSELLA – Il corpo bandistico cittadino di Caronno Pertusella ha compiuto 125 anni.

“Era il lontano 19 marzo 1896 quando un gruppo di sei giovani suonatori si esibirono per la prima volta… quest’anno spegniamo ben 125 candeline! Purtroppo l’emergenza sanitaria non ci permette di festeggiare come vorremmo, ma non preoccupatevi… i festeggiamenti sono solo rimandati – fanno sapere i responsabili del gruppo, corpo musicale che da qualche tempo prende il nome di Academy parade band – Abbiamo il grande desiderio di tornare a esibirci e divertirci insieme a tutti voi”.

l gruppo muove i suoi primi passi con il nome di “Academy parade band” partecipando con la sezione percussiva alla seconda edizione della manifestazione targata IMSB “ Color huard & percussion day “ nell’ anno 2012. Ufficialmente il suo esordio avviene come formazione da parata del corpo musicale Concordia Santa Cecilia di Caronno Pertusella nelgiugno 2012 affacciandosi a questa disciplina con la partecipazione alla Marching parade competition tenutasi all’autodromo nazionale di Monza. Nel mese di aprile anno 2013 il rosso e il blu, i tradizionali colori delle eleganti e originali uniformi che hanno contraddistinto negli anni il corpo musicale Concordia Santa Cecilia, partecipando a numerosi eventi in Italia ed Europa, fanno spazio al bianco, all’argento ed al nero della nuova divisa in stile marching dell’Academy parade band.