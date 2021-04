Finiti gli over80, il centro vaccini di Misinto sarà smantellato

GROANE – Il centro vaccinale ospitato dalla sede della Croce Rossa Alte Groane di Misinto su iniziativa dei comuni di Ceriano, Cogliate, Misinto e Lazzate non è stato inserito nelle strutture per la vaccinazione massiva e dunque sarà smantellato al termine del secondo ciclo di inoculazioni che si concluderà a breve.

I sindaci dei quattro comuni, così come l’associazione del soccorso, hanno dato la loro disponibilità per continuare a vaccinare i residenti in loco, ma la scarsità di dosi a disposizione ha convinto l’Ats Brianza a concentrare tutto in pochi centri a ciclo continuo. Al centro vaccinazioni di Misinto, al quale hanno dato una fondamentale spinta 14 medici di base sui 17 complessivi del territorio, sono stati vaccinati tutti gli over80 del territorio contattati direttamente dai loro dottori. Al ritmo di un centinaio di vaccinazioni al giorno, nel giro di un mese tutti i richiedenti hanno avuto prima e seconda dose, completando positivamente l’iniziativa.

12042021