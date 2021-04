I libri di don Angelo donati ai saronnesi

SARONNO – Don Angelo Ceriani ha donato i suoi libri ai saronnesi: scomparso a novembre per il covid, il sacerdote aveva chiesto che i suoi tanti libri fossero dati ai fedeli. Sono stati messi a disposizione ieri e l’altro ieri dai volontari parrocchiali: è stato allestito un banchetto accanto al Santuario della Beata vergine dei miracoli, uno vicino alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo ed uno alla chiesa di San Giuseppe al quartiere Matteotti, lasciando liberi i saronnesi di prenderli e la possibilità di lasciare in cambio una eventuale offerta da devolvere alle opere parrocchiali ed agli oratori cittadini.

Amatissimo dai fedeli, don Angelo era originario della vicina Origgio e dal 1994 al 2012 era stato parroco a Marnate. A Saronno è rimasto per otto anni: abitava nella casa parrocchiale di piazza Libertà ed in città lo conoscevano davvero tutti, anche fra i giovani visto il suo impegno anche negli oratori.

(foto: don Angelo Ceriani)

