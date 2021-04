SARONNO – E‘ rimasto sul posto per tutta la mattinata: oggi il sindaco Augusto Airoldi ha sovrinteso al primo giorno di attività del centro vaccinale all’ex scuola Pizzigoni di via Parini a Saronno, fortemente voluto dall’Amministrazione civica per consentire ai saronnesi di vaccinarsi in città contro il coronavirus.

“Le operazioni sono iniziate puntualmente alle 8 – riepiloga Airoldi – dopo che una pattuglia della polizia locale era andata a prendere i vaccini alla farmacia dell’ospedale di Gallarate, rientrando in città alle 7.35. Tutto ha funzionato per il meglio; sono state fatte entrare le persone con la prenotazione, dopo la misurazione della temperatura e sanificazione delle mani. Per ora sono 150 le persone vaccinate, tutto sta andando per il meglio. Un grazie ai volontari della protezione civile, della Croce rossa e dei carabinieri, e della polizia locale. Ed i medici della “Cooperativa medici Insubria” e gli infermieri ed infermiere del nostro reparto ospedaliero di Rianimazione. Grazie a tutti loro, chi arriva viene vaccinato nel giro pochi minuti”.

Per ora, ricorda il sindaco, “si vaccinano circa 460 persone al giorno, ma se ci saranno abbastanza fra una o due settimane potremmo arrivare al massimo di 700-720 vaccinazioni al giorno. Intanto oggi ho avuto modo di parlare con i cittadini presenti, e tutti si sono detti soddisfatti non solo per essere stati vaccinati ma anche per accoglienza ed organizzazione”.

Capitolo prenotazioni: “Sappiamo di saronnese che sono stati inviati a Busto Arsizio, a Milano o altrove. Questo non dipende da noi, al momento in base ai vaccini disponibili si possono registrare 460 al giorno e quindi qualcuno non trova posto”.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi all’hub vaccinale dell’ex Pizzigoni)

12042021