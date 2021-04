Vaccinazione over 60, Fontana: “Prenotazioni appena notizie certe su arrivo dosi”

MILANO – Parlando ai giornalisti da Milano, questo pomeriggio il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha precisato che in ambito regionale l’apertura delle prenotazioni per la fascia over 60, ovvero 60-69 anni, avverrà non appena vi saranno notizie certe riguardo ai futuri approvvigionamenti di vaccini. Il tutto mentre oggi sono iniziate le vaccinazioni per gli over 70, anche al centro vaccinale dell’ex Pizzigoni di Saronno.

Secondo le date della tabella del coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, si è sinora in “anticipo” di una settimana abbondante, ma la carenza di dosi rischia di provocare adesso un rallentamento.

Di queste ore invece la notizia che completate le vaccinazioni per gli over 80 sarà smantellato il centro vaccinale di Misinto: i sindaci della zona e la Croce rossa avevano dato la loro disponibilità per continuare a vaccinare i residenti in loco, ma la scarsità di dosi a disposizione ha convinto l’Ats Brianza a concentrare tutto in pochi centri a ciclo continuo.

