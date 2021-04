GERENZANO – Il quiz “chi vuol essere Palionario?” è alle battute finali, con l’ultima delle gare di eliminazione.

Dopo capitani e vice capitani, la serata dedicata alle donne, le coppie papà e figli e i giovani, ora è il momento di vedere i partecipanti nella serata libera. I rioni, dunque, potranno schierare due giocatori a scelta, senza che vi siano categorie pensate dal Comitato promotore.

Al momento, il podio è così composto: Giò da Val, con la coppia Giuseppe e Mattia, Burghett con Carlo e Sofia, e Funtan con Antonello e Giorgia. Ma la sfida è ancora tutta aperta. Appuntamento quindi venerdì alle 21, sulla piattaforma webex.

L’iniziativa “a distanza”, online, in questo periodo nel quale per l’emergenza coronavirus non è possibile allestire eventi in presenza, è promossa dall’associazione “I colori di Gerenzano” che organizza il palio del paese.

(in foto: un momento del palio di Gerenzano del 2019, a cui ha partecipato anche l’associazione I colori di Gerenzano)

