SARONNO – Mattinata tranquilla all’hub vaccinale ex Pizzigoni a Saronno dove continua la vaccinazione anticovid dei prenotati tra i 75 e i 79 anni.

Come ieri per il debutto tutto si è svolto nel migliore dei modi e come fa programma: prima delle 8 l’arrivo della vettura della polizia locale con le dosi dall’ospedale di Gallarate e l’attivazione di 3/4 linee per eseguire l’inoculazione.

Rapide anche le pratiche di accettazione dei volontari che controllano la temperatura e l’effettiva prenotazione al cancello d’ingresso. Stamattina alle 7,30 all’apertura della struttura c’erano già una ventina di persone. Da qui il rinnovo dell’appello rivolto anche dal sindaco Augusto Airoldi durante la presentazione della struttura e l’inaugurazione: “Non esagerate con l’anticipo – ha spiegato il primo cittadino – un quarto d’ora è sufficiente soprattutto se vi ricordate di arrivare con la tessera sanitaria e con i documenti già compilati”.

Effettivamente in questi primi due giorni non si sono registrati problemi con le presenze. Ieri lunedì sono state realizzate, come da programma oltre 300 somministrazioni.

