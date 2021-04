SARONNO – Giornata, quella odierna, densa di notizie fra Saronno e circondario.

Nel primo pomeriggio dal tribunale di Milano è giunta la notizia della conferma dell’ergastolo all’ex medico veterano del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, Leonardo Cazzaniga, per una serie di morti in corsia.

Saronno, a mezzogiorno si è verificato un incidente sul lavoro nel cantiere di via Pusterla. Sul posto una ambulanza della Croce rossa saronnese, l’auto-infermieristica e le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina e della polizia locale, ed anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Trovato morto in un’azienda ad Origgio: dopo le indagini, la procura ha chiesto l’archiviazione.

Nella vicina Cesate operazione dei carabinieri: 7 le persone che sono finite nei guai per maltrattamenti a disabili.

Sono tornati in azione, nelle vicine Groane, i ladri di rifiuti che prendono di mira le piazzole ecologiche. Intervento dei carabinieri.

