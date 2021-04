SARONNO – “La polizia locale ha riservato il parcheggio ai vaccinandi, ma ha garantito l’accesso anche ai disabili accompagnatori dei bambini nel plesso scolastico adiacente”.

Con questa breve chiosa alla nota condivisa sui social in occasione dell’effettiva apertura dell’hub vaccinale dell’ex Pizzigoni l‘Amministrazione comunale ha risposto alle proteste delle ultime ore sulla chiusura del parcheggio di via Parini (quello noto come della piscina). L’area è stata destinata all’uso esclusivo di personale, volontari ed utenti dell’hub vaccinale.

Anche dopo le segnalazioni arrivate negli ultimi giorno (come la lettera inviata alla redazione de ilSaronno) è stata fatta una deroga per “i disabili accompagnatori dei bambini nel plesso scolastico adiacente”.

Ieri ha regolare il traffico nell’area di sosta sono stati gli uomini del comando di polizia locale e i volontari dell’associazione nazionale carabinieri che stanno collaborando con l’Amministrazione, Croce Rossa e protezione civile alla gestione dell’hub.

(foto: il parcheggio dell’ex Pizzigoni con la segnalatica che indica come nei prossimi mesi sarà ad uso esclusivo dell’hub vaccinale)