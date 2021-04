SOLARO – CESATE – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno a liberare stamattina, prima delle 6,30, il conducente di una Ford Fiesta protagonista dell’incidente stradale avvenuto in corso Europa tra Solaro e Cesate.

Ad occuparsi di ricostruire la dinamica dello scontro tra l’auto e la moto saranno i carabinieri della compagnia di Rho intervenuti sul posto e che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Saranno ascoltate anche le testimonianze dei due conducenti un 36enne ed un 47enne.

Per soccorrerli sono intervenute l’automedica e due ambulanze. La Croce Rossa di Saronno ha portato il centauro al pronto soccorso in codice giallo mentre il conducente dell’auto, una volta liberato dai vigili del fuoco si è subito potuto tirare un sospiro di sollievo visto che è stato portato in codice verde all’ospedale per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati dalla carreggiata si sono protratti fin oltre le 7,30.

(foto archivio)