ORIGGIO – BUSTO ARSIZIO – LENTATE SUL SEVESO – La procura di Busto Arsizio ha chiesto l’archiviazione come suicidio del caso della morte del 28enne di Lentate sul Seveso trovato impiccato lo scorso 3 gennaio in un’azienda di Origgio con cui il giovane non aveva mai avuto niente a che fare.

A rendere nota la notizia il TgR Lombardia nello speciale Buongiorno Lombardia di stamattina. Sulla vicenda si erano accesi i riflettori della stampa nazionale dopo che qualche settimana dopo l’accaduto la famiglia aveva chiesto chiarezza sulla morte del 28enne che prima di impiccarsi era stato al centro di un inseguimento coi carabinieri dopo che aveva saltato un posto di blocco. l’inseguimento si era concluso proprio nella zona di Origgio dove poi era stato trovato il corpo senza vita del giovane.

Terminati gli accertamenti autoptici la procura ha chiesto l’archiviazione del caso come suicidio. Secondo quanto riportato dal TgR le conclusioni degli esperti incaricati dalla famiglia sarebbero di natura diversa.

(foto archivio)