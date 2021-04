CERIANO LAGHETTO – “Con l’assistenza dell’assessore comunale Romana Campi nei giorni scorsi ho gestito direttamente lo sportello comunale per l’inserimento delle adesioni alla campagna di vaccinazioni anticovid per la fascia 70/80 anni, aperto dal sottoscritto per i miei concittadini con difficoltà nell’uso dei sistemi informatici o senza una rete parentale in grado di assisterli. I centri vaccinali selezionabili variano a secondo della disponibilità del momento. Le distanze da Ceriano? Saronno all’ex Pizzigoni, sono un chilometro e mezzo; Paderno Dugnano Oratorio Don Bosco dodici chilometri e Carate Brianza al centro Polaris 16 chilometri: quindi, escludendo Saronno, raggiungibili in 20/30 minuti di auto”. A fare il punto il sindaco cerianese, Roberto Crippa.

Prosegue il primo cittadino: “Mi disgusta leggere sui social commenti di personaggi che danno informazioni fuorvianti, e che spaventano i nostri anziani con dichiarazioni del tipo: “i centri vaccinali sono a decine di chilometri di distanza da Ceriano!” Una vergogna totale. Fortunatamente, mettendoci la faccia e spiegando bene alle persone come stanno le cose, tutto si sistema”.

