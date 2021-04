Violenza sulle donne, litigio in consiglio comunale a Lazzate. Parla la Lega

LAZZATE – Ormai da mesi il consigliere comunale indipendente Fabio Del Mastro propone all’amministrazione iniziative in favore del rispetto di genere e contro la violenza sulle donne. In passato aveva proposta il posizionamento di una panchina rossa, nei giorni scorsi invece ha presentato una mozione al consiglio comunale.

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega a riguardo: «Il consigliere indipendente Del Mastro, eletto in lista Lega ma poi espulso dal movimento, ha presentato una mozione, impegnando sindaco e giunta a programmare un’iniziativa istituzionale generica contro la violenza di genere. La Lega ha quindi proposto, attraverso un emendamento alla mozione, di programmare concretamente un’iniziativa istituzionale con intitolazione di una via di Lazzate a Norma Cossetto – giovane donna, studentessa italiana vittima di sevizie brutali e violenze anche sessuali condotte da uomini partigiani jugoslavi per giorni, e successivamente gettata in una foiba e uccisa – ma il consigliere Del Mastro non ha accettato l’emendamento, affermando, nello stupore generale, che Norma Cossetto non sia stata vittima di femminicidio. Questo ci porta a credere che lo scopo della proposta della mozione del consigliere indipendente, non fosse la realizzazione di un’iniziativa concreta, bensì avesse l’intenzione di cavalcare una contrapposizione tra chi sta dalla parte delle donne e chi no, che è di fatto inesistente, visto che è evidente che nessun consigliere sia a favore della violenza di genere e in genere. Nel momento in cui la Lega ha proposto, invece, un’iniziativa istituzionale concreta, Del Mastro non ha voluto accettarla, forse per motivi ideologici o per capriccio personale. Questo non ha però condizionato l’intenzione della maggioranza, che ha comunque proceduto, nonostante tutto, ad approvare la mozione del consigliere Del Mastro, dimostrando di andare oltre le posizioni politiche o i personalismi, dichiarando inoltre l’impegno di procedere con la programmazione dell’iniziativa istituzionale, che sarà proprio l’intitolazione di una via di Lazzate a Norma Cossetto. Dall’amministrazione di Lazzate arriva quindi un atto di testimonianza vera, rispetto al problema della violenza sulle donne, e non uno spot, come qualcun altro avrebbe voluto».

(in foto il consigliere comunale Fabio Del Mastro)

