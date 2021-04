Basket C Gold: stasera a porte chiuse si recupera Az Saronno-Valceresio

SARONNO – Appuntamento infrasettimanale stasera con il campionato di basket maschile serie C Gold: alle 20.30 di gioca infatti il recupero fra la capolista Az Robur Saronno e la Baj Valceresio, incontro che era stato rinviato due settimane fa dopo la scoperta di un caso positivo al coronavirus nel gruppo della formazione di Arcisate. Si gioca dunque anche questa partita con appuntamento al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, ma solo per gli addetti ai lavori visto che il match si disputa, come tutti gli altri di questa stagione, rigorosamente a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus e dell’esigenza di evitare eventuali assembramenti.

“Come sempre il video della gara sarà pubblicato nelle ore successive su YouTube” fanno sapere dell’Az Robur Saronno. Si tratta di un recupero della quinta giornata di andata.

Sabato scorso l’Az Saronno ha vinto in casa contro la Varese academy.

(foto archivio: una immagine di un precedente match dell’Az Robur Saronno)

