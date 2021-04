COGLIATE – In base ai territori provinciali di residenza, è possibile aderire al bando Protezione famiglia. “La misura -spiegano dal Comune di Cogliate – è aperta a tutte le famiglie con figli minori in situazioni di difficoltà a causa dell’emergenza covid-19 e prevede l’erogazione di un contributo di 500 euro una tantum, a fondo perduto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili”.

Le domande, in zona, possono essere inoltrate secondo questo calendario:

Scopri i requisiti e le modalità per aderire: http://reglomb.it/ujsW50EkS2o

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

14042021