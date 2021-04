SARONNO – “Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che avevano espresso solidarietà ad Andreina che oggi, 14 aprile, compie 94 anni! Siete stati moltissimi e ve ne sono grato. A giorni le verrà somministrato finalmente il vaccino Moderna contro il covid-19″. A parlare il saronnese Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione Sos Italia libera contro il racket e l’usura.

Nei giorni scorsi Bocedi aveva lanciato un appello per Andreina che era “rimasta indietro” in questi giorni nella campagna vaccinale della Lombardia: a dispetto dell’età avanzata, non era stata ancora convocata per la vaccinazione.

