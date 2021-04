GERENZANO / TURATE – Scontro fra due utilitarie oggi a mezzogiorno, al confine fra Gerenzano e Turate. E’ successo, per qualche decina di metri in territorio gerenzanese, nella defilata via Firenze, attorno le campagne. Strada piuttosto stretta, dove sono entrate in collisione una Fiat 500 ed una Suzuki Celerio, che a quanto pare proveniva da direzione opposta. I danni maggiori li ha patiti la Suzuki, che si è ribaltata. La donna al volante, sola a bordo, ne è comunque uscita con poche conseguenze: 76 anni è stata trasportata all’ospedale saronnese per essere medicata di alcune escoriazioni; niente di grave.

Nella immediatezza ad accorrere sul posto non solo le pattuglie di carabinieri e polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno ma anche i vigili del fuoco del distaccamento saronnese e l’elisoccorso. Le forze dell’ordine hanno subito avviato accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro; a seguire anche l’intervento del carro attrezzi.

Stamane alle 7.50 incidente anche nella vicina Lomazzo, sulla provinciale 32: dopo lo scontro fra due automobili, uno dei conducenti è stato medicato sul posto per lieve escoriazioni, dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo.

14042021