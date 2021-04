GERENZANO – Missione compiuta al cimitero di via Fagnanella a Gerenzano: le opere pianificate dall’Amministrazione civica si sono infatti concluse. La struttura è stata migliorata per quanto riguarda “decoro”, accessibilità per i visitatori ed anche sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico. Un intervento dunque a trecentosessanta gradi, quello che è stato prima pianificato e poi eseguito da parte dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, che ha seguito passo a passo l’evolversi dell’intervento.

“I lavori al cimitero sono finiti” conferma l’assessore competente, Emanuele Pini. Che riepiloga quelle che sono state le opere eseguite in questi mesi, sulla base del progetto che era stato predisposto dal Comune: “E’ arrivata la nuova pavimentazione del viale centrale, abbellito anche con alcuni cipressi. Ci sono adesso lampioni a led e l’impianto fotovoltaico. Sono state collocate le telecamere della videosorveglianza e sono stati posizionati i cancelli automatici”. Le opere sono state dunque completate.

(foto: una immagine del rinnovato campo santo di Gerenzano)

14042021