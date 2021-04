CARONNO PERTUSELLA / SOLARO – Giornata di incidenti, quella odierna, sulle strade locali. Non solo quello avvenuto a mezzogiorno alla periferia fra Gerenzano e Turate ma pure un episodio delle 18.35 in via Archimede, al confine fra Saronno e Caronno Pertusella ed in territorio di quest’ultimo comune. Un motociclista si è scontrato col proprio mezzo con una autovetture, è caduto a terra ed è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra caronnese. Ha 34 anni, per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale, è stato medicato direttamente sul posto, dove è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia.

A Solaro alle 16.55, invece, per uno scontro fra due autovetture in via della Repubblica due ragazze sono rimaste contuse, si tratta di una giovane di 22 anni ed una di 23 anni. Sono state soccorse da una ambulanza della Croce d’argento di Limbiate ed una della Misericordia Arese e sono state trasportate al vicino ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicate di non gravi lesioni. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale, gli agenti si sono occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti ed hanno compiuto i rilievi dell’incidente al fine di ricostruire con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità.

