SARONNO – “Finalmente qualcosa di più concreto che suscita pensieri e sentimenti positivi sulla sorte del Palazzo Visconti di Saronno”. Così è stato presentato su Facebook il video della Società storica saronnese dedicato all’edificio civile più antico di Saronno che attende un rilancio.

Il video presenta un progetto per la messa in sicurezza del cortile di Palazzo Visconti. Si parte da un’excursus storico sull’edificio ricordando le sue molte vite (villa di Cecilia Gallerani, Comune dal 1890, Pretura dal 1926, casa delle associazioni 1985). Non manca l’incendio e i successivi lavori di messa in sicurezza. Foto raccontano anche i diversi tesori custoditi da Palazzo Visconti.

Nel video si parla anche di progetti di un’opportunità unica per valorizzare la città per trasformare “una crisalide” in qualcosa che abbia “più funzioni e che viva più vive nel corso della giornata e per categorie diverse di saronnesi. Tra le diverse funzioni di cui si è molto parlato rappresentanza, aggregazione, cultura spunta anche quella del mercato coperto.

Tanti i focus e gli spunti dalla necessità di lavorare a livello di comparto visti gli altri edifici pubblici presenti a quella del coinvolgimento della città e dei cittadini. Altre parole chiave sono la velocità ma anche la qualità d’intervento senza però trascurare il fatto che ci saranno tempi lunghi.

Del resto malgrado l’adesione al bando regionale per la riqualificazione del cortile esterno ancora non è stato avviato un dibattito pubblico sulla destinazione finale dell’edificio e dell’intero comparto.