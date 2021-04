Ritrovamento bellico nel bosco delle Groane a Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Ennesimo ritrovamento di un residuato bellico nel bosco delle Groane. Il pezzo d’artiglieria è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 aprile, all’interno della vegetazione esattamente a metà della pista tra le due stazioni ferroviarie di Ceriano-Solaro e Ceriano-Groane.

Proprio in questi minuti sono stati contattati gli artificieri del nucleo specializzato per le opportune verifiche ed eventualmente per far brillare il piccolo ordigno esplosivo. In attesa l’area è delimitata e sotto sorveglianza della polizia locale di Ceriano.

Sembra possa trattarsi, come spesso capita in zona, di uno dei colpi di artiglieria sparsi per tutto il bosco attorno all’ex polveriera durante i bombardamenti della notte del Natale del 1944. A quell’epoca le forza alleate presero di mira il sito e, in una serie di grandi esplosioni, i pezzi furono dispersi in tutta l’area circostante. Negli anni successivi fu attuata un’importante opera di bonifica, ma di quando in quando salta fuori qualche vecchio bossolotto rimasto nascosto sotto terra per tutti questi anni.

14042021