SARONNO – In occasione della settimana dell’inclusione (8-13 marzo) la scuola Rodari di via Toti al quartiere Prealpi ha fatto realizzare a tutti i bambini, degli aquiloni che simboleggiano la diversità come ricchezza che permette di volare alto. “Purtroppo in quei giorni eravamo in dad – spiegano le responsabili del progetto – ma una volta rientrati abbiamo deciso di esporre i nostri aquiloni per ricordare che siamo tutti diversi e ognuno è speciale. Infatti ogni bambino ha scritto sul proprio aquilone in cosa è speciale”.

Un’iniziativa che non solo ha invitato i bimbi e le loro famiglie ad una riflessione ma l’ha fatto anche con l’intero quartiere colorato dai lavoretti dei bimbi attaccati sul cancello. Un’iniziativa analoga era stata realizzata anche in occasione della giornata mondiale dei calzini spaiati quando erano stati posizionati e attaccati sui cancelli della scuola dei calzini di colori e fantasie diverse proprio per parlare di diversità.

(foto gli aquiloni esposti negli ultimi giorni)

14042021