ROVELLASCA – Movimentato episodio nel centro di Rovellasca: si sono registrati gravi danneggiamenti in un negozio da parrucchiere, ad agire un uomo che a quanto pare era armato di un bastone e che ha colpito anche il titolare dell’attività commerciale, che inutilmente aveva cercato di calmarlo. Ad accorrere sono state le pattuglie di carabinieri e polizia locale: il malcapitato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per essere medicato, e non è grave.

E’ successo tutto ieri pomeriggio alle 16: a quanto pare lo sconosciuto è arrivato sul posto con il bastone, ha iniziato a strillare e quindi ha colpito il negoziante, ed ha mandato in frantumi la vetrina dell’attività. Sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda e dunque mettere a fuoco esattamente cosa sia avvenuto.

(foto archivio: pattuglie di polizia locale e carabinieri in servizio sul territorio)

14042021