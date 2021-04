SARONNO – Nel corso della prova di qualificazione regionale Assoluti e Gpg di spada gli atleti di Scherma Saronno nella giornata di sabato sono scesi ancora una volta in pedana. Sì è trattato di Pierluigi Canettoli, Matteo Restani e Riccardo Romanenghi – categoria Assoluti – che sotto la guida del maestro Marco Di Martino hanno superato i gironi eliminatori e hanno avuto accesso alla fase di eliminazione diretta del giorno seguente anche se non hanno raggiunto la qualifica nazionale nonostante il grande impegno nel partecipare a una gara di alto livello e nella quale si contavano ben 187 atleti.

Nel pomeriggio è stato poi il turno degli under 14 che, grazie all’aiuto e ai consigli dei tecnici Marco Di Martino e Andrea Giuliani, hanno ottenuto brillanti risultati: nella categoria Bambine infatti (11 anni) Margherita Canettoli, dopo un perfetto girone eliminatorio, è arrivata in finale e si classificata seconda con una splendida performance. Nella gara dei Maschietti (11 anni) Samuele Borghi e Matteo Graziano hanno superato brillantemente la fase di girone. Graziano conclude poi con un magnifico terzo posto in semifinale contro il vincitore della competizione. “Siamo molto soddisfatti non solo per i risultati da protagonisti ottenuti – ha commentato Franco Grassi, Presidente di Scherma Saronno – ma anche e soprattutto per lo spirito con il quale i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, hanno affrontato questa gara. Si conferma ulteriormente l’ottimo lavoro svolto in palestra dai nostri tecnici e una crescita costante del livello dei nostri ragazzi. Sono risultati sotto gli occhi di tutti e che non stanno mancando di attrarre l’attenzione su questa magnifica disciplina sportiva che sempre più si va diffondendo nel nostro territorio tra giovani e meno giovani. Le foto di questa e altre gare sono visitabili sulla nostra pagina Facebook”.