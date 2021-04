ROVELLASCA – Bilancio positivo per la campagna vaccinale a domicilio grazie a Croce azzurra ed ai medici di base, che a Rovellasca si sono attivati già nei giorni scorsi.

Dice il sindaco Sergio Zauli: “Ricordo che gli anziani soli possono rivolgersi al coordinamento istituito con la collaborazione di Croce azzurra al numero 0296343505 per raggiungere gli hub vaccinali. Sono impegnati in questo servizio solo volontari, tra cui il vice sindaco Marco Discacciati, con adeguato corso di formazione”. Come ricorda Zauli “i servizio è riservato ad anziani senza parenti prossimi. Con la collaborazione di Croce azzurra è anche in partenza una nuova campagna informativa perché è importante che quanto prima ci vacciniamo tutti”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

14042021