Cambia l’Irpef a Misinto, 0,5 per tutti. L’opposizione non ci sta

MISINTO – Cambia l’Irpef a Misinto ed il cambiamento non piace alla lista d’opposizione Insieme per Misinto. «La giunta di Nuovi Orizzonti ha modificato il sistema di calcolo dell’addizionale: non ci saranno più gli scaglioni a seconda del reddito percepito, ma una tariffa unica dello 0,50. Alcuni cittadini pagheranno più tasse ed altri, i più fortunati o meglio i più ricchi, di meno». Ad esempio chi guadagna 28mila euro l’anno, ora pagherà 61 euro di tasse in più, chi guadagna 55mila euro ora pagherà 110 in più. Invece chi guadagna ad esempio 75mila euro ne pagherà 75 in meno e chi ne guadagna 150mila pagherà 450 euro in meno di tasse.

«Secondo il sindaco e la sua maggioranza il comune di Misinto necessita di più soldi per far quadrare il bilancio, nonostante i notevoli contributi ricevuti dal Governo e da Regione Lombardia. Insieme per Misinto ha votato contro questa scelta. Riteniamo che ognuno debba contribuire ai bisogni della comunità in base al proprio reddito e pensiamo che non sia il momento di aumentare le tasse, considerate le difficoltà economiche provocate dalla pandemia. Inoltre, è assurdo ed ingiusto aumentare le tasse a chi ha di meno e diminuirle a chi ha un reddito più alto».

15042021